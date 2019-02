Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν πρέπει να βιαστεί να αυξήσει τα επιτόκια, δήλωσε στους Financial Times ο Ολλανδός κεντρικός τραπεζίτης, Κλάας Κνοτ.

