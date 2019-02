Η Ryanair χαιρέτισε την δικαστική απόφαση του Court of Appeal (σ.σ. Εφετείο), η οποία στηρίζει την πολιτική της να επικοινωνεί απευθείας και να αποζημιώνει τους καταναλωτές σύμφωνα με τον EU261.

Το Εφετείο απέρριψε το αίτημα της εταιρίας αποζημιώσεων Bott & Co Solicitors Ltd., να λαμβάνει οποιοδήποτε μέρος από την αποζημίωση που έχουν λάβει απευθείας οι πελάτες της Ryanair.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η Ryanair, ο Lord Justice (σ.σ. Εφέτης) Lewison, ο οποίος μαζί με τον Lord Justice Simon και τον Lord Justice Lindblom, οι οποίοι προέδρευσαν στο Court of Appeal κατά την ακροαματική διαδικασία, δήλωσαν ότι η διαδικασία αιτήματος αποζημίωσης της Ryanair “επιτρέπει στους επιβάτες να αιτηθούν αποζημίωση με την ελάχιστη προσπάθεια” και επικρότησαν τα περσινά ευρήματα του London High Court (σ.σ. Ανώτατου Δικαστηρίου), ότι “η Ryanair έχει καθιερώσει έναν πολύ ευθύ και εύκολο τρόπο να για τους επιβάτες της ώστε να λαμβάνουν αποζημιώσειςγια καθυστερήσεις, είτε online είτε μέσω αλληλογραφίας, χωρίς την ανάγκη βοήθειας από τρίτους”.



Η Ryanair τονίζει στην ανακοίνωσή της πως παρακινεί τους επιβάτες με έγκυρα EU261 αιτήματα αποζημίωσης να τα καταχωρούν απευθείας στην Ryanair και να αποφεύγουν εταιρίες “claims chaser” όπως η Bott & Co, η Fairplane, η Hayward Baker, η Sky Legal and η Flightright, οι οποίοι μπορούν να αφαιρέσουν πάνω από το 40% μιας αποζημίωσης €250. Οι επιβάτες με έγκυρα αιτήματα απευθείας στην Ryanair θα λάβουν το 100% της EU261 αποζημίωσης που δικαιούνται χωρίς παρακρατήσεις.

Πέρυσι, η Ryanair δημιούργησε μια ομάδα Αξιώσεων, ώστε να διαχειρίζεται όλα τα έγκυρα αιτήματα μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες, χρόνο ρεκόρ στην αγορά.

Ο Kenny Jacobs, Chief Marketing Officer της Ryanair δήλωσε:

“Χαρετίζουμε την επιβεβαίωση του Court of Appeal, σχετικά με την απόφαση του περασμένου έτους του London High Court , η οποία επικροτούσε την πολιτική της Ryanair για τον τρόπο που επικοινωνεί και αποζημιώνει τα EU261 αιτήματα των πελατών μας. Αυτή η απόφαση αποτρέπει εταιρίες “claims chaser” όπως η Bott & Co, Fairplane, η Hayward Baker, η Sky Legal και η Flightright, όπουεπιτιδευμένα και αχρείαστα τραβάνε τους καταναλωτές στα δικαστήρια ώστε να λάβουν πάνω από το 40% της αποζημείωσης, χωρίς να προσφέρουν καμία χρήσιμη υπηρεσία στους πελάτες.

Όταν οι πελάτες έχουν έγκυρο αίτημα αποζημίωσης, μπορούν να το θέσουν απευθείας στην ιστοσελίδα Ryanair.com website και να αποφύγουν αχρείαστες χρεώσεις από εταιρίες “claims chasers”. Το περασμένο έτος, δημιουργήσαμε μια ομάδα Αξιώσεων, ώστε να διαχειριζόμαστε όλα τα αιτήματα μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες, κάνοντας την διαδικασία όσο πιο απλή γίνεται για τους πελάτες μας.”