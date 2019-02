Το ποσό των 4.53 τρισ. δολαρίων έφτασαν οι πωλήσεις του Τop 250 των εκπροσώπων του κλάδου της λιανικής παγκοσμίως για το οικονομικό έτος 2017, σημειώνοντας αύξηση 5.7%, σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος σύμφωνα με τη νέα έκθεση της Deloitte, «Global Powers of Retailing 2019».

More in this category: