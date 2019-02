Η εφημερίδα The Times έγραψε το Σαββατοκύριακο ότι η Γαλλία κι άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι έτοιμες να παράσχουν εγγυήσεις σχετικά με το ιρλανδικό backstop κι ότι ο Γάλλος πρόεδρος έχει μαλακώσει τη στάση του «για να συμβάλει σε μια προσπάθεια της τελευταίας στιγμής από την ΕΕ προκειμένου να βοηθήσει στο να περάσει η συμφωνία αποχώρησης», σημειώνει το Reuters.

