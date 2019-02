Οι αξιωματούχοι στις Βρυξέλλες έχουν πραγματοποιήσει ρυθμίσεις ώστε οι επιχειρήσεις του μπλοκ να μπορούν να χρησιμοποιούν σημαντικές υποδομές αγορών στο Λονδίνο ακόμη και σε περίπτωση no deal. Θα έχουν για παράδειγμα πρόσβαση στην μονάδα εκκαθάρισης του LSE καθώς και σε κεντρικά αποθετήρια μετοχών. Οι ρυθμιστικές αρχές Βρετανίας και Ε.Ε. έχουν συμφωνήσει επίσης για στενή συνεργασία στην εποπτεία αμοιβαίων κεφαλαίων και hedge funds, κάτι που σημαίνει ότι επενδυτικά κεφάλαια τρισεκατομμυρίων δολαρίων μπορούν να παραμείνουν υπό τη διαχείριση traders στο Λονδίνο.

