«Υπάρχει άνθηση του τεχνολογικού κλάδου σε κάθε πλευρά της Νέας Υόρκης», σχολιάζει ο Γουίλιαμ Ρούντιν, κατασκευαστής και πρόεδρος του Συμβουλίου Ακινήτων της Νέας Υόρκης, σε δημοσίευμα των New York Times. Σήμερα, ο τεχνολογικός κλάδος καλύπτει το 3% των θέσεων εργασίας στη Νέα Υόρκη έναντι του 4% στη Wall Street. Βέβαια, ο μεγαλύτερος «εργοδότης» στη Νέα Υόρκη είναι ο τομέας υγείας. Απασχολεί το 18% του ανθρωπίνου δυναμικού της μητρόπολης, με τον κλάδο του λιανικού εμπορίου και τον χώρο της εστίασης να καταλαμβάνουν την 2η και την 3η θέση.

