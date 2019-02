Αυτό δήλωσε, σήμερα Δευτέρα, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς ενώ όπως μεταδίδει το Associated Press, το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου αναμένεται να δημοσιεύσει σύντομα την άποψή του για το αν οι εισαγωγές αυτοκινήτων αποτελούν κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια, που μπορεί να δικαιολογήσει επιβολή φόρων.

More in this category: