Εάν υπάρξει τελικά συμφωνία για το Brexit τα πράγματα θα είναι πολύ καλά για την απασχόληση και φέτος, γεγονός που ενδεχομένως να «ξεπαγώσει» τα σχέδια της Τράπεζας της Αγγλίας για αυξήσεις επιτοκίων. Από την άλλη όμως εάν δεν αποφευχθεί το χάος ενός no deal, η εικόνα θα μπορούσε να αλλάξει απότομα, προειδοποιούν οικονομολόγοι, επικαλούμενοι και τις πρόσφατες αποφάσεις μεγάλων ξένων επιχειρήσεων, όπως οι ιαπωνικές Nissan και Honda.

More in this category: