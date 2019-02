«Το Εργατικό Κόμμα ήταν η ζωή μου, κατά συνέπεια, αυτό ήταν η δυσκολότερη απόφαση που κλήθηκα ποτέ να λάβω, αλλά οφείλω να είμαι ειλικρινής και η αλήθεια είναι ότι έχω ντραπεί για το Εργατικό Κόμμα υπό την ηγεσία του Τζέρεμι Κόρμπιν», δήλωσε ο Ίαν Όστιν στην εφημερίδα Express and Star, αναφερόμενος και στο θέμα του αντισημιτισμού στις τάξεις του κόμματος της βρετανικής αντιπολίτευσης.

