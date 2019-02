Εκστρατεία εντός της Βουλής των Κοινοτήτων έχει ξεκινήσει η οργάνωση για τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών στο Ηνωμένο Βασίλειο "The3million", σε συνεργασία με την αντίστοιχη των Βρετανών πολιτών στην Ευρώπη "British in Europe", με στόχο να υπάρξει μία διμερής συμφωνία ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην ΕΕ για τα δικαιώματά τους μετά το Brexit.

