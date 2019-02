Η δεύτερη κατηγορία είναι τα δύσκολα ζητήματα και κυρίως όσα σχετίζονται με το φιλόδοξο πρόγραμμα του Πεκίνου «Made in China 2025». Το εν λόγω πρόγραμμα θέτει στόχο την ανάδειξη της Κίνας σε παγκόσμια υπερδύναμη στις νέες τεχνολογίες όπως στην τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική, στους ημιαγωγούς και στα ηλεκτροκίνητα οχήματα. Προκειμένου να επιτύχει τους στόχους του προγράμματος, το Πεκίνο επιδοτεί τις κινεζικές βιομηχανίες των κλάδων αυτών. Προκαλεί, έτσι, την επίμονη αντίδραση της Ουάσιγκτον που υποστηρίζει πως οι επιδοτήσεις θέτουν τις κινεζικές βιομηχανίες σε πλεονεκτική θέση έναντι των ανταγωνιστών τους από τις ΗΠΑ ή οποιουδήποτε αλλού. Παράλληλα, όμως, στα δυσεπίλυτα θέματα ανήκουν και άλλες αθέμιτες πρακτικές της Κίνας όπως η εμπορική κατασκοπεία, η παραβίαση απόρρητων δεδομένων στον κυβερνοχώρο και προπαντός το γεγονός ότι εξαναγκάζει όσες αμερικανικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην κινεζική αγορά να σχηματίζουν κοινοπραξίες με κινεζικές και έτσι να μοιράζονται με αυτές την τεχνογνωσία τους. Πρόκειται για μια κατηγορία την οποία αρνείται επίμονα το Πεκίνο αλλά προέρχεται κατά κύριο λόγο από αμερικανικές επιχειρήσεις.

More in this category: