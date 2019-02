Η πρωθυπουργός της Βρετανίας Τερέζα Μέι φέρεται να μελετά μεταξύ άλλων ένα σχέδιο βάσει του οποίου η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση ενδέχεται να αναβληθεί για έως και δύο μήνες, έγραψε η εφημερίδα The Telegraph.

More in this category: