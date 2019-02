"Χωρίς την Deutsche Bank ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να μην είχε φτάσει ποτέ στον Λευκό Οίκο" λέει ο δημοσιογράφος των New York Times Ντέιβιντ Ένριχ.

More in this category: