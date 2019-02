Το brand U.S. Trust, που αφορά την ιδιωτική τράπεζα του ομίλου για τα πολύ μεγάλα εισοδήματα, θα καταργηθεί επίσης, με τη νέα ονομασία να είναι Bank of America Private Bank.

Οι δραστηριότητες επενδυτικής τραπεζικής και trading της Bank Of America θα φέρουν πλέον το όνομα "BofA Securities", ενώ τα τμήματα που συναλλάσσονται με εταιρικούς πελάτες θα λειτουργούν υπό τη σκέπη του ονόματος "Bank of America".

Η Bank of America περικόπτει το όνομα Merrill Lynch από το όνομά της όσον αφορά τις δραστηριότητες επενδυτικής τραπεζικής και trading, διατηρώντας μόνο τον τίτλο "Merrill" για τον κλάδο διαχείρισης περιουσίας, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

