Σε συνέντευξή του στην Welt am Sonntag, ο ακροδεξιός επικεφαλής της ουγγρικής κυβέρνησης υποστηρίζει ότι οι επικριτές του στο ΕΛΚ «ενώ πιστεύουν ότι αγωνίζονται για μια πνευματική μάχη, υπηρετούν τα συμφέροντα εξουσίας των άλλων, ακόμα και εκείνων των αντιπάλων μας».

