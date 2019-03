To κτίριο κοντά στο αεροδρόμιο εκκενώθηκε προληπτικά, ωστόσο ο σταθμός συνεχίζει κανονικά την λειτουργία του. Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται.

More in this category: