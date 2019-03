Η κυβέρνηση της Ιταλίας σχεδιάζει να υπογράψει μνημόνιο κατανόησης το οποίο θα προβλέπει πως θα ενταχθεί στην πρωτοβουλία «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος» της Κίνας, αποκάλυψε η εφημερίδα Financial Times.

