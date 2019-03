Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, ο πρώην πρόεδρος της αυτοκινητοβιομηχανίας παρέμεινε στη φυλακή για 108 ημέρες, από την ημέρα της σύλληψής του στις 19 Νοεμβρίου.

More in this category: