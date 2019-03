Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Κάμινγκς επέκτεινε το πεδίο έρευνας της επιτροπής στην διαδικασία για την διάθεση αδειών διαχείρισης απόρρητων πληροφοριών, μετά από ένα δημοσίευμα της εφημερίδας "The New York Times” σύμφωνα με το οποίο, ο πρόεδρος Τραμπ διέταξε τον πρώην Προσωπάρχη του Λευκού Οίκου Τζον Κέλι να δώσει στον Κούσνερ που είναι και γαμπρός του Τραμπ, μία πλήρη άδεια διαχείρισης απόρρητων πληροφοριών, παρά τις αντιρρήσεις που είχαν εκφράσει τα στελέχη των αρμοδίων υπηρεσιών.

