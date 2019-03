Παράλληλα, ένα ακόμη πακέτο είχε βρεθεί και στα κεντρικά της Royal Bank of Scotland στο Εδιμβούργο, ωστόσο η αστυνομία ανέφερε ότι κατόπιν εξέτασής του δεν περιείχε εκρηκτικό μηχανισμό και ο συναγερμός έληξε.

More in this category: