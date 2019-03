Στο άρθρο του ο New Yorker υπενθυμίζει τις πολλές συνεντεύξεις που έχει δώσει ο Αμερικανός πρόεδρος στο Fox News --συνολικά 44-- τα πολλά του tweets που αναφέρονται σε ειδήσεις που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο, ενώ αναφέρεται με λεπτομέρειες στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε η ομάδα του Τραμπ τον Σον Χάνιτι, έναν από τους πιο γνωστούς παρουσιαστές του δικτύου, στη διάρκεια μιας κυβερνητικής επίσκεψης στο Τέξας.

«Το πρόσφατο άρθρο του New Yorker για την ανάρμοστη σχέση μεταξύ του προέδρου Τραμπ, της κυβέρνησής του και του Fox News με οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι το τηλεοπτικό δίκτυο δεν είναι σε θέση να φιλοξενήσει μια δίκαιη και ουδέτερη τηλεμαχία για τους υποψηφίους μας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Τομ Πέρες πρόεδρος της DNC.

Η Εθνική Επιτροπή του Δημοκρατικού Κόμματος (DNC) ανακοίνωσε ότι δεν θα επιτρέψει στο Fox Νews να φιλοξενήσει καμία από τις τηλεμαχίες για την ανάδειξη του υποψηφίου του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές του 2020, επικαλούμενη ένα άρθρο του περιοδικού New Yorker το οποίο υπονοεί ότι το τηλεοπτικό δίκτυο είναι μια μηχανή «προπαγάνδας» του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

