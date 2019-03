Μία μέρα πριν την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, οι ευρωβουλευτές της Επιτροπής του ΕΚ για τα Δικαιώματα των Γυναικών και την Ισότητα των Φύλων συζήτησαν με περισσότερους από 20 βουλευτές από 15 κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ και τη Νορβηγία κατά τη διάρκεια της διακοινοβουλευτικής συνάντησης «Women’s power in politics».

