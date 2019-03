To επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Βόρειας Κορέας παραδέχτηκε για πρώτη φορά σήμερα την αποτυχία της πρόσφατης συνόδου κορυφής μεταξύ του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στα τέλη Φεβρουαρίου στο Ανόι.

