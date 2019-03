Σήμερα, ο βρετανός υπουργός Οικονομικών Φίλιπ Χάμοντ επιχείρησε να καθησυχάσει του βουλευτές δηλώνοντας στους Financial Times ότι οι φόβοι μίας επ΄αόριστον πρόσδεσης του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ μέσω του backstop ισχύουν «μόνο σε αυστηρά νομικό επίπεδο» και ότι αυτό το σενάριο δεν αποτελεί πρόβλημα στην πραγματικότητα.

