Μολονότι ο Γουαϊδό έχει ζητήσει από την Ομάδα της Λίμα (13 χώρες της Λατινικής Αμερικής, της Καραϊβικής και ο Καναδάς) να εξετάσει όλα τα ενδεχόμενα, αυτή έχει αποκλείσει την περίπτωση μίας στρατιωτικής επέμβασης. Όμως σύμφωνα με τον Ντιέγο Μόγια-Οκάμπος του ινστιτούτου HIS Markit του Λονδίνου, ένα τέτοιο σενάριο «παραμένει στο τραπέζι δεδομένης της έκτασης και της διάρκειας της ανθρωπιστικής κρίσης και τον κίνδυνο ο Μαδούρο να συλλάβει τον Γουαϊδό, ή να καταλάβει το Κοινοβούλιο».

