Οι Αιθιοπικές Αερογραμμές αποφάσισαν να κρατήσουν στο έδαφος τα Boeing Co 737 MAX 8 του στόλου της, μία ημέρα μετά την συντριβή ενός αεροσκάφους της αυτού του τύπου με 157 επιβαίνοντες, ενημερώνει η εταιρεία με ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Twitter.

