Η έκθεση του CHP περιλαμβάνει στοιχεία προγενέστερης μελέτης του Πανεπιστημίου Kadir Has του 2018, σύμφωνα με την οποία τρεις στους πέντε ερωτηθέντες εκτιμούν ότι δεν υπάρχει ελευθερία του τύπου στην Τουρκία. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνονται και από τον Δείκτη του Ινστιτούτου Reuters του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης αναφορικά με την Τουρκία. Από τη θέση 99, στην οποία βρισκόταν από το 2002 έως το 2018, η Τουρκία πλέον βρίσκεται στη θέση 157 σε σύνολο 181 χωρών.

More in this category: