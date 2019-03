Οι απώλειες της μετοχής της Boeing Co αυξήθηκαν σε περισσότερα από 20 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε δύο ημέρες, καθώς περισσότερες χώρες, περιλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, καθήλωσαν σήμερα το αεροπλάνο 737 MAX 8 της εν λόγω εταιρείας μετά την πολύνεκρη συντριβή ενός αεροπλάνου αυτού του τύπου που είχε προορισμό το Ναϊρόμπι.

More in this category: