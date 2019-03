Ερωτηθείς αν τα μαύρα κουτιά από την πτήση ET 302 που στοίχισε τη ζωή σε 157 ανθρώπους θα μεταφερθούν στις ΗΠΑ, ο διευθύνων σύμβουλος της Ethiopian Airlines Τιγουόλντε Γκέμπρε Μάριαμ απάντησε ότι δεν έχει αποφασιστεί ακόμη.

