Τα στελέχη των εταιρειών πετρελαίου και φυσικού αερίου διεθνώς ετοιμάζονται να επιταχύνουν τις επενδύσεις τους στην ψηφιακή τεχνολογία, κυρίως επειδή επιδιώκουν να διπλασιάσουν τους στόχους τους για εξοικονόμηση κόστους. Η πρόσφατη έρευνα της ΕΥ, New technology can lead the way, but do you know where you’re headed?, στην οποία συμμετείχαν 100 στελέχη εταιρειών πετρελαίου και φυσικού αερίου, διαπιστώνει ότι το 89% των εταιρειών αναμένει να αυξήσει τις επενδύσεις στην ψηφιακή τεχνολογία μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.