Η ολομέλεια καλεί σε αναθεώρηση της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, κίνηση που αποτελεί μέρος των επειγόντων βημάτων προς την ισχυροποίηση και την ενίσχυση της δημοκρατικής λογοδοσίας της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ONE) και της δυνατότητας της να παρέχει οικονομική σταθερότητα και σύγκλιση για να απαντήσει σε πιθανές οικονομικές κρίσεις.

