Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο αγγλικό ταμπλόιτ The Sun, κατά την πρώτη του επίσκεψη πέρσι το καλοκαίρι στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος είχε πει ότι έδωσε στην βρετανίδα πρωθυπουργό τις ιδέες του για το πώς να χειριστεί τις διαπραγματεύσεις με την ΕΕ για το Brexit, αλλά η Μέι δεν ακολούθησε τις συμβουλές του, όπως υποστήριξε. Η βρετανίδα πρωθυπουργός αργότερα είχε αποκαλύψει ότι η πρόταση Τραμπ για την επιτυχία των διαπραγματεύσεων για το Brexit ήταν: «κινηθείτε δικαστικά εναντίον της ΕΕ». «Είχα προσφέρει στην πρωθυπουργό τις ιδέες μου για το πώς να το διαπραγματευτεί και πιστεύω ότι θα οδηγούσαν στην επιτυχία. Δεν με άκουσε σε αυτό, δεν πειράζει. Εννοώ…έκανε αυτό που όφειλε να κάνει».

