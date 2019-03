Ο πιλότος του αεροπλάνου Boeing 737 MAX 8 της Ethiopian Airlines που συνετρίβη την Κυριακή αντιμετώπισε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης αμέσως μετά την απογείωση και ζητούσε με "πανικοβλημένη φωνή" να επιστρέψει, ενώ η ταχύτητα του αεροπλάνου επιταχυνόταν αφύσικα, αποκάλυψαν οι New York Times.

