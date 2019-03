Tο υπουργείο Μεταφορών των ΗΠΑ διενεργεί έρευνα για τη διαδικασία έγκρισης από τον ρυθμιστικό φορέα των αεροπορικών μεταφορών, την ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA), των αεροσκαφών Boeing 737 MAX, τα οποία ενεπλάκησαν σε δύο πρόσφατα πολύνεκρα δυστυχήματα, αναφέρει η εφημερίδα The Wall Street Journal.

