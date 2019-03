Ειδικότερα, οι ωριαίες αμοιβές αυξήθηκαν κατά 2,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2017. Η άνοδος ήταν αντίστοιχη με την αναθεωρημένη ανάγνωση του τρίτου τριμήνου. Σύμφωνα με τους Financial Times, δεν έχει καταγραφεί υψηλότερος ρυθμός από το 2009.

More in this category: