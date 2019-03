Αυτού του είδους οι διαδικτυακές συλλογές υπογραφών επιτρέπουν στους Βρετανούς «να καταγράψουν τις ανησυχίες τους στην πολιτική ημερήσια διάταξη» εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Σάρα Χόμπολτ, ειδική σε θέματα κοινής γνώμης στο London School of Economics (LSE), ωστόσο δεν αποτελεί «ένα μέσο για να ληφθούν δημοκρατικές αποφάσεις όπως οι εκλογές ή τα δημοψηφίσματα».

