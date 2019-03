Η Μέι υπαινίχθηκε την Παρασκευή, πως μπορεί να μην φέρει και πάλι στο κοινοβούλιο την ερχόμενη εβδομάδα την δις καταψηφισθείσα συμφωνία της για το διαζύγιο με την ΕΕ. Οι εφημερίδες The Times και The Daily Telegraph αναφέρουν πως αυξάνεται η πίεση στην Μέι για να παραιτηθεί. Είναι επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο της διεξαγωγής των ευρωεκλογών στη Βρετανία, γεγονός που μπορεί να λειτουργήσει ως ενός είδους δημοψήφισμα που θα ανατρέψει τα δεδομένα.

