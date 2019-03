Στα 207 δισ. δολάρια εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί η διεθνής αγορά οίνου το 2022, σύμφωνα με εκτίμηση του International Wine and Spirit Research (IWSR), με τους όγκους κρασιού να προβλέπεται να φτάσουν τα 2,7 δισ. κιβώτια των 9 λίτρων.

