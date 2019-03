Το προκαταρκτικό πόρισμα για τη συντριβή του Boeing 737 MAX 8 στην Αιθιοπία θα αναφέρει ότι πιθανότατα το ύποπτο λογισμικό ασφάλειας και ελέγχου για την αποτροπή απώλειας στήριξης είχε ενεργοποιηθεί, όταν το επιβατικό αεροσκάφος κατέπεσε, αποκαλύπτει η εφημερίδα The Wall Street Journal.

