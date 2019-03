Κατά την εφημερίδα The Sun, 170 από τα 314 μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας των Συντηρητικών στη Βουλή των Κοινοτήτων, ανάμεσά τους 10 υπουργοί, υπέγραψαν μια επιστολή με την οποία αξιώνουν από τη Μέι να οδηγήσει τη χώρα εκτός ΕΕ τους προσεχείς μήνες, ακόμα και χωρίς συμφωνία.

Δημοσκόπηση που δημοσιεύει η Mail on Sunday καταγράφει προβάδισμα πέντε μονάδων των Εργατικών (αξιωματική αντιπολίτευση) επί των Συντηρητικών. Ωστόσο, το προβάδισμα του κόμματος του Τζέρεμι Κόρμπιν υποχωρεί στις τρεις μονάδες εάν στις εκλογές συμμετάσχει μια νέα ομάδα ανεξαρτητοποιημένων βουλευτών, που δεν έχει ακόμη ιδρύσει κόμμα.

Η εφημερίδα The Sunday Telegraph γράφει πως κορυφαία στελέχη του Συντηρητικού Κόμματος δεν θέλουν η Μέι να παραμείνει στην ηγεσία σε περίπτωση εκλογών, στις οποίες φοβούνται πως το κόμμα θα "εκμηδενιστεί" αν η ατελείωτη σύγκρουση της πρωθυπουργού με τη Βουλή των Κοινοτήτων συνεχιστεί τους επόμενους μήνες.

Αυτό σημαίνει πως ενδέχεται να προκηρυχθούν νέες εκλογές την Τετάρτη, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Mail on Sunday, που δεν επικαλείται καμία πηγή.

Κατά τη Mail on Sunday, οι σύμβουλοι της πρωθυπουργού είναι διχασμένοι για το εάν η Μέι πρέπει να προκηρύξει εκλογές στην περίπτωση που δεν καταφέρει να εξασφαλίσει την έγκριση της Συμφωνίας Αποχώρησης στην τέταρτη προσπάθειά της, την ερχόμενη εβδομάδα.

Την πλήρη κατάρρευση της κυβέρνησης της κινδυνεύει να βιώσει η πρωθυπουργός της Βρετανίας, Τερέζα Μέι, εάν δεν καταφέρει η Συμφωνία Αποχώρησης που διαπραγματεύθηκε με την Ευρωπαϊκή Ένωση να εγκριθεί από τη Βουλή των Κοινοτήτων, γράφει στο σημερινό της φύλλο η εφημερίδα The Sunday Times, εν μέσω της εντεινόμενης σεναριολογίας για το ενδεχόμενο η επικεφαλής της κυβέρνησης και του Συντηρητικού Κόμματος να προκηρύξει νέες πρόωρες εκλογές.

