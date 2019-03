Δύο από τους ιδιοκτήτες του πολυώροφου κτηρίου που τυλίχθηκε στις φλόγες στις αρχές της εβδομάδας στο Μπαγκλαντές, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 26 ανθρώπων, συνέλαβε η Αστυνομία, όπως μεταδίδουν τα πρακτορεία Reuters και Associated Press.

More in this category: