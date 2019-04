«Είναι η απαρχή της πώλησης σε λιανική στο Οντάριο, τη μεγαλύτερη αγορά του Καναδά, επομένως έχουμε μεγάλες προσδοκίες από το κατάστημά μας» ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τρέβορ Φένκοτ, ο διευθυντής του Fire and Flower.

Στο Τορόντο, σύμφωνα με το ΑΠΕ, δεκάδες άνθρωποι κατασκήνωσαν όλη τη νύχτα μπροστά από τη μοναδική μπουτίκ, που ανοίγει τις πόρτες της για το κοινό. Στην Οττάβα, ένας καταναλωτής είπε ότι περίμενε δύο ώρες στο κρύο προκειμένου να είναι ο πρώτος πελάτης του καταστήματος Fire and Flower.

