Σπίτια αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων έλαβαν ως αποζημίωση τα παιδιά του σαουδάραβα δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι, ο οποίος δολοφονήθηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 2 Οκτωβρίου. Θα λαμβάνουν επίσης κάθε μήνα χιλιάδες δολάρια από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας, όπως αποκάλυψε τη Δευτέρα η εφημερίδα The Washington Post.

More in this category: