To παγκόσμιο χρέος σημείωσε αύξηση το 2018, αν και με βραδύτερους ρυθμούς σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές, σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Ινστιτούτου (IIF).

More in this category: