Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, ένας πολιτικός συντάκτης της εφημερίδας The Sun ανέφερε πάντως ότι παρά τις διαφωνίες "κανείς δεν απείλησε με παραίτηση" κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου.

Δεκατέσσερις υπουργοί τάχθηκαν κατά της αναβολής του Brexit για μεγάλο χρονικό διάστημα στο μαραθώνιο υπουργικό συμβούλιο που συγκάλεσε σήμερα η πρωθυπουργός της Βρετανίας Τερέζα Μέι με στόχο να βρεθεί μια λύση στο αδιέξοδο, σύμφωνα με τον πολιτικό συντάκτη της εφημερίδας The Times, Σαμ Κόουτς.

More in this category: