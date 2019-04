Η πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Τερέζα Μέι δήλωσε ότι τώρα υπάρχει μία ξεκάθαρη επιλογή ανάμεσα στην έξοδο της χώρας της από την Ευρωπαϊκή Ενωση μετά συμφωνίας ή στην ματαίωση του Brexit, καθώς προσπαθεί να καταλήξει σε μία συμβιβαστική λύση με το Εργατικό Κόμμα, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Observer.

