«Αν πιάσετε δουλειά στην Bank of America, θα έχετε εισόδημα 41.000 δολάρια. Με την επιτυχία που έχει η εταιρεία μας, πρέπει να μοιραστούμε αυτή την επιτυχία με τους συμπαίκτες μας» δήλωσε χαρακτηριστικά ο CEO, Mπράιαν Μόινιχαν, την Τρίτη.

Στόχος της Bank of America είναι να αυξήσει τον κατώτατο μισθό στα 20 δολάρια την ώρα μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, ενώ ήδη προχωρά στην αύξησή του στα 17 δολάρια την ώρα.

More in this category: