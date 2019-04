"Μέχρι τα τέλη του έτους, η Τουρκία θα έχει είτε τα προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη F-35 στο έδαφός της είτε το ρωσικό αντιπυραυλικό αμυντικό σύστημα εδάφους-αέρος S-400. Δεν θα έχει και τα δύο", γράφουν οι Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές Τζιμ Ρις και Τζιμ Ίνχοφ και οι Δημοκρατικοί Μπομπ Μενέντεζ και Τζακ Ριντ σε άρθρο γνώμης στην εφημερίδα New York Times, όπως αναφέρει το ΑΠΕ - ΜΠΕ.

