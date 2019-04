Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών είπε επίσης ότι οι ΗΠΑ κατέστησαν σαφές στην Τουρκία ότι «η ίδια κατασκευάζει σημαντικά εξαρτήματα για τα F-35 και δεν είναι μόνο αγοραστής αλλά και μέρος της αλυσίδας των πωλήσεων» στο πλαίσιο του προγράμματος παραγωγής του μαχητικού αεροσκάφους. «Καταστήσαμε σαφές, ότι τίποτα από αυτά δεν μπορούν να συνεχιστούν αν αγοράσουν τους S-400» δήλωσε ο Πομπέο, ο οποίος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο, να υπάρξουν κυρώσεις κατά της Τουρκίας εκ μέρους των ΗΠΑ σύμφωνα με τον νόμο CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act -νόμος για την αντιμετώπιση αντιπάλων της Αμερικής μέσω κυρώσεων).

