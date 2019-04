Ο Μορένο, που ανέλαβε την εξουσία το 2017, εξέφρασε τη λύπη του σε συνέντευξη που παραχώρησε στη βρετανική εφημερίδα The Guardian διότι η προηγούμενη κυβέρνηση της χώρας του προσέφερε εξοπλισμό και τη δυνατότητα στον Ασάνζ ενόσω βρισκόταν στην πρεσβεία να «επεμβαίνει σε υποθέσεις άλλων Κρατών».

